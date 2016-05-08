Бойовики сьогодні 5 разів порушили режим тиші – штаб АТО

У зоні проведення антитерористичної операції бойовики сьогодні 5 разів порушили режим тиші.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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«Найгарячішими точками залишаються ділянки лінії розмежування біля тимчасово окупованого Донецька та на Маріупольському напрямку. Зокрема, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти в районі Мар’їнки, а поблизу Тарамчука, окрім стрілецької зброї, противник застосовував гранатомети», - сказано у повідомленні.