Опитування: 74% бійців АТО впевнені в тому, що на Донбасі вони воюють з "гібридними" військами Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник Олег Грунтковський сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте також58% українців - за референдум щодо змін до Конституції по статусу Донбасу - опитування

За його словами, згідно з результатами опитування, проведеного у Збройних силах України, 74% військовослужбовців впевнені в тому, що вони воюють з «гібридними» підрозділами ЗС РФ.

Також 74% військовослужбовців визначили свій колектив як згуртований єдиною метою захисту держави; 64% військовослужбовців висловили довіру до безпосередніх командирів.