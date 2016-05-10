Опитування: 74% бійців АТО впевнені в тому, що на Донбасі вони воюють з "гібридними" військами Росії
12:46, 10 травня 2016Війна
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74% військовослужбовців впевнені в тому, що вони на Донбасі воюють з «гібридними» підрозділами збройних сили Російської федерації.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник Олег Грунтковський сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, згідно з результатами опитування, проведеного у Збройних силах України, 74% військовослужбовців впевнені в тому, що вони воюють з «гібридними» підрозділами ЗС РФ.
Також 74% військовослужбовців визначили свій колектив як згуртований єдиною метою захисту держави; 64% військовослужбовців висловили довіру до безпосередніх командирів.
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