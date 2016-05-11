Ситуація у зоні АТО залишається неспокійною: за добу 11 ворожих обстрілів
Ситуація у зоні проведення АТО залишається неспокійною. Впродовж минулої доби противник 11 разів обстріляв позиції сил АТО.
Із настанням сутінок і до кінця минулої доби зафіксовано щонайменше 2 епізоди застосування бойовиками зброї проти українських захисників, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожОпитування: 74% бійців АТО впевнені в тому, що на Донбасі вони воюють з "гібридними" військами Росії
Так, на горлівсько-світлодарській один з наших опорних пунктів в районі Луганського потрапив під вогонь противника з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.
На Маріупольському напрямку українських воїнів, що несуть службу неподалік Тарамчука, обстрілював ворожий снайпер.
За даними прес-центру, з початку цієї доби бойовики відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї в районі н.п. Новоолександрівка, що на Луганщині.