Доба у зоні АТО почалася з обстрілів: під ворожим прицілом опинились Авдіївка, Старогнатівка та Мар'їнка

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, бойовики порушують умови суворого незастосування зброї практично вздовж усіє лінії розмежування.

Читайте такожВ зоні АТО найскладнішою ситуація залишається у передмісті Донецька – штаб

"Звечора противник обстріляв наші опорні пункти в районі Авдіївки з гранатометів, стрілецької зброї та зенітних установок, неподалік Луганського бив з гранатометів та озброєння БМП. На маріупольському напрямку під вогнем бойовиків опинились наші позиції в районі Широкиного та Старогнатівки. Там противник застосовував гранатомети різних систем, а також протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганщині бандити обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів, що несуть службу біля Новоолександрівки.

За даними прес-центру, неспокійно і з початку цієї доби: НЗФ вже 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України.

Читайте такожБойовики не припиняють збройних провокацій проти сил АТО - штаб

"Захисників Авдіївки обстрілюють з гранатометів. Біля Старогнатівки бойовики ведуть вогонь з БМП. А в районі Мар’їнки активізувались ворожі снайпери", - наголосили у повідомленні.