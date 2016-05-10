Доба у зоні АТО почалася з обстрілів: під ворожим прицілом опинились Авдіївка, Старогнатівка та Мар'їнка
Ситуація у зоні проведення АТО суттєво погіршилась. Вчора проросійські бандформування 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, бойовики порушують умови суворого незастосування зброї практично вздовж усіє лінії розмежування.
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"Звечора противник обстріляв наші опорні пункти в районі Авдіївки з гранатометів, стрілецької зброї та зенітних установок, неподалік Луганського бив з гранатометів та озброєння БМП. На маріупольському напрямку під вогнем бойовиків опинились наші позиції в районі Широкиного та Старогнатівки. Там противник застосовував гранатомети різних систем, а також протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Луганщині бандити обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів, що несуть службу біля Новоолександрівки.
За даними прес-центру, неспокійно і з початку цієї доби: НЗФ вже 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України.
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"Захисників Авдіївки обстрілюють з гранатометів. Біля Старогнатівки бойовики ведуть вогонь з БМП. А в районі Мар’їнки активізувались ворожі снайпери", - наголосили у повідомленні.