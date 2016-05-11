У районі АТО знайшли згорілий російський танк та заборонені протипіхотні міни (фото)
Бійці батальйону "Айдар" виявили на лінії зіткнення у Волноваському районі Донецької області знищений танк Т-72 російського виробництва.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Крім того, неподалік танка також знайдено заборонені протипіхотні міни ПМН "Чорна вдова" та "Лепесток".
"Поблизу Торецька співробітники СБУ спільно з поліцією виявили схованку із автоматом Калашникова та 300 набоями до нього, двома гранатами до гранатомета РПГ-7, протипіхотною міною МОН-50, гранатами Ф-1 та РГН, вісьмома гранатами до підствольного гранатомета, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що ретельно замаскована схованка була облаштована поблизу позицій українських підрозділів та могла бути використана до дня відзначення "референдуму" для провокацій і загострення обстановки в регіоні.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Раніше у Державній прикордонній службі України повідомляли, що Росія перекинула бойовикам для "параду" танки і БТРи.