У районі АТО знайшли згорілий російський танк та заборонені протипіхотні міни (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Крім того, неподалік танка також знайдено заборонені протипіхотні міни ПМН "Чорна вдова" та "Лепесток".

"Поблизу Торецька співробітники СБУ спільно з поліцією виявили схованку із автоматом Калашникова та 300 набоями до нього, двома гранатами до гранатомета РПГ-7, протипіхотною міною МОН-50, гранатами Ф-1 та РГН, вісьмома гранатами до підствольного гранатомета, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ретельно замаскована схованка була облаштована поблизу позицій українських підрозділів та могла бути використана до дня відзначення "референдуму" для провокацій і загострення обстановки в регіоні.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше у Державній прикордонній службі України повідомляли, що Росія перекинула бойовикам для "параду" танки і БТРи.