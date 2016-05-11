Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною, бойовики продовжують обстріли – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що станом на цей час зафіксовано 4 випадки порушення бойовиками «режиму повної тиші».

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«Вночі та вранці проросійські бандформування обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти в районі н.п. Новоолександрівка та Щастя, що на Луганщині. З передмістя тимчасово окупованого Донецька бойовики били з ручних протитанкових гранатометів по укріпленнях українських підрозділів біля Мар’їнки», - підкреслили у штабі.

Також на Маріупольському напрямку терористи обстріляли українські позиції неподалік Гранітного зі станкових протитанкових гранатометів.

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Крім того, сьогодні було виявлено ворожий БПЛА, який вів розвідку у повітряному просторі західніше Донецька, поінформували в штабі АТО.