Про це УНІАН повідомили в цій спілці.

"19 травня в Сімферополі відбудеться зустріч активу Спілки добровольців Донбасу з Сурковим і головою Республіки Крим Сергієм Аксьоновим, у ході якої обговорюватимуться найважливіші аспекти російського добровольчого руху, його шляхи подальшого розвитку і відбудеться урочисте вручення добровольцям нагород Республіки Крим та знаків "Доброволець Донбасу", - йдеться в повідомленні.

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У ході зустрічі планується обговорити «роль добровольців» у захопленні Криму і Донбасу.

"Союз добровольців Донбасу" очолює московський політтехнолог Олександр Бородай, якого Кремль призначив першим головою терористичної організації "ДНР". Пізніше для того, щоб конфлікт був більше схожий на "громадянську війну", Бородая замінили на місцевого жителя Олександра Захарченка.