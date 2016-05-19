ОБСЄ: Більшість втрат серед цивільних на Донбасі - через міни

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

“Останні дані Організації Об’єднаних Націй показують, що понад 2/3 людських втрат серед цивільного населення на Донбасі в даний час спричинені наявністю мін і вибухонебезпечних предметів. Негайна потреба у розмінуванні території очевидна і є вкрай важливою”, - наголосив Хуг.

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У зв’язку з цим перший заступник голови місії ОБСЄ розповів про ситуацію, яку спостерігачі помітили у селищі Розсипне біля міста Торез Донецької області на тимчасово окупованій території.

“Для прикладу: наші спостерігачі бачили, що існує потреба в обізнаності людей щодо мін. Вони бачили малого хлопця, який грався із боєприпасами та залишками ракет та мін. Треба пам’ятати, що Розсипне знаходиться далеко від лінії зіткнення”, - заявив Хуг.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ відзначив, що позначення замінованих полів на Донбасі не було досконалим. Більшість з цих полів знаходиться у зоні безпеки, й особливо вздовж шляхів, що знаходяться поблизу лінії зіткнення.