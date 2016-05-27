За добу в зоні АТО 14 військових отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Аадміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, але 14 військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

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За словами Лисенка, це сталось внаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку, а також під час підриву БТР-80 на протитанковій міні під Старогнатівкою.

На прохання журналістів розповісти про деталі підриву БТР-80 з українськими військовими Лисенко відповів: «Особливих деталей цього інциденту немає. Був підрив. Хлопці отримали поранення і їм одразу було надано першу медичну допомогу. Їх евакуювали до медичного закладу. Вони мали різні ступені поранення, але всі живі. Все з ними буде гаразд. Швидше за все, це була робота диверсійно-розвідувальної групи противника, але чітких доказів та інформації щодо цієї події у нас поки немає».