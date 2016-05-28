Бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню з початку доби: обстрілювали із зенітних установок і БМП - штаб
Сьогодні, 28 травня, проросійські бандформування продовжували чинити збройні провокації проти сил АТО. Всього з початку доби противник 16 разів відкривав вогонь по підрозділах ЗС України, здебільшого до світанку.
Про це повідомляє прес-центра штабу АТО на своїй сторінці у Facebook..
«Ще вночі бойовики з артилерійських систем калібру 122 мм декілька разів вели вогонь по наших укріпленнях поблизу Опитного та Авдіївки. Біля Новотроїцького били з 82-мм мінометів.
В районі Красногорівки, Верхньоторецького та Гранітного бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї», - зазначають у штабі АТО.
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На Луганщині бойовики обстрілювали з зенітних установок і озброєння БМП наші опорні пункти поблизу Новозванівки, а неподалік Станиці Луганської та Степного били з гранатометів різних систем.
«Впродовж дня, з 6.00 до 18.00 години, незаконні збройні формування відкривали вогонь двічі. Українських захисників Широкиного, що на Маріупольському напрямку, загарбники обстрілювали зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів», - підкреслюють у прес-центрі.