Бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню з початку доби: обстрілювали із зенітних установок і БМП - штаб

Про це повідомляє прес-центра штабу АТО на своїй сторінці у Facebook..

«Ще вночі бойовики з артилерійських систем калібру 122 мм декілька разів вели вогонь по наших укріпленнях поблизу Опитного та Авдіївки. Біля Новотроїцького били з 82-мм мінометів.

В районі Красногорівки, Верхньоторецького та Гранітного бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї», - зазначають у штабі АТО.

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На Луганщині бойовики обстрілювали з зенітних установок і озброєння БМП наші опорні пункти поблизу Новозванівки, а неподалік Станиці Луганської та Степного били з гранатометів різних систем.

«Впродовж дня, з 6.00 до 18.00 години, незаконні збройні формування відкривали вогонь двічі. Українських захисників Широкиного, що на Маріупольському напрямку, загарбники обстрілювали зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів», - підкреслюють у прес-центрі.