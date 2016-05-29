Бойовики продовжують обстрілювати Станицю Луганську

Вчора, 28 травня, терористи знову інтенсивно обстрілювали смт Станиця Луганська з автоматичних і протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

Читайте такожДоба в зоні АТО: бойовики 30 разів обстріляли українських військових

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в результаті обстрілу зафіксовано влучення в актовий зал райдержадміністрації.

Крім того, на вул. Лебединського, 5 внаслідок прямого влучення загорівся дах і згорів весь другий поверх житлового будинку.

Інформація про потерпілих не надходила.

«Терористи продовжують робити все, щоб ми закрили єдиний в області перехід з окупованої території. Порушуючи Мінські домовленості, вони продовжують обстрілювати щоночі Станицю», - зазначив керівник Луганської ВДА Юрій Гарбуз.