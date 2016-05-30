На вихідних у Дніпро доставили 12 поранених з Авдіївки (фото)
17:04, 30 травня 2016Війна
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За вихідні в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова було доставлено 12 поранених з Авдіївки.
Авдіївка залишається найгарячішою точкою в зоні АТО / irivne.info
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко.
Зазначається, що серед поранених - 43-річний Анатолій, родом зі Львівської області.
"В ближньому бою Анатолій отримав "подарунок" з підствольного гранатомета. Множинні осколкові поранення голови, нижніх кінцівок і струс не збавили оптимізму у воїна", - розповів Риженко.
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Раніше в штабі АТО повідомили, що протягом 28-29 травня в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій п'ятеро військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.
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