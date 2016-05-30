На вихідних у Дніпро доставили 12 поранених з Авдіївки (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

Зазначається, що серед поранених - 43-річний Анатолій, родом зі Львівської області.

"В ближньому бою Анатолій отримав "подарунок" з підствольного гранатомета. Множинні осколкові поранення голови, нижніх кінцівок і струс не збавили оптимізму у воїна", - розповів Риженко.

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Раніше в штабі АТО повідомили, що протягом 28-29 травня в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій п'ятеро військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.