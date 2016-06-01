Лисенко: бойовики продовжують тримати важке озброєння у прифронтовій зоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, як і раніше, на Донецькому напрямку противник продовжує тримати важке озброєння: міномети, танки, самохідні артилерійські установки та установки залпового вогню "Град" у прифронтовій смузі", - заявив Лисенко.

Як наголосив Лисенко, точно відомо, що таке озброєння розміщене в Горлівці, Макіївці, Донецьку та селищі Яковлівка, що пролягає до Ясинуватської дорожної розв'язки та Авдіївської промзони.

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За словами Лисенка, загальна ситуація на Донецькому напрямку незмінна. "Противник, як і раніше, продовжує систематичні обстріли українських позицій по всій лінії фронту. Зокрема мінометні обстріли з боку окупантів зафіксовані у Луганському, Новоселівці-2, Авдіївці та Опитному", - сказав Лисенко і додав, що одночасно активізувалися ворожі снайпери.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів.

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На Маріупольському напрямку вчора було зафіксовано 14 ворожих обстрілів, з них 5 - з мінометів, та ще декілька снайперських.

"Ворог порушує режим тиші по всьому фронту від Красногорівки до Широкиного", - сказав Лисенко.

При цьому, за його словами, обстановка під Докучаєвськом нормалізувалася.

Крім того, сказав Лисенко, на Луганському напрямку ворог двічі порушив режим тиші біля Станиці Луганської.

Минулої доби на Донбасі було зафіксовано два ворожих безпілотних літальних апарати.

"Їх спостерігали у районах селища Новоайдар та міста Бахмут", - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Донбасі було помічено шість ворожих безпілотників.