Ватажки бойовиків не пустили спостерігачів ОБСЄ у райони, де є опорні пункти однієї з їхніх бригад

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожОбстріл бойовиками мирної Миколаївки: з'явилися фото наслідківЗа його словами, бойовики продовжують перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів.

«Командування так званої “7-ї окремої мотострілецької бригади” (Дебальцеве) заборонило доступ міжнародним спостерігачам місії ОБСЄ до районів, де обладнані опорні пункти з’єднання», - сказав Лисенко.

При цьому він нагадав, що це є грубим порушенням Мінських домовленостей.