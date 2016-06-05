Ватажки бойовиків не пустили спостерігачів ОБСЄ у райони, де є опорні пункти однієї з їхніх бригад
16:46, 05 червня 2016Війна
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В Донецькій області ватажки терористів не пустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у райони, де облаштовані опорні пункти так званої "7-ї окремої мотострілецької бригади".
Бойовики продовжують перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів. \ www.youtube.com
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожОбстріл бойовиками мирної Миколаївки: з'явилися фото наслідківЗа його словами, бойовики продовжують перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів.
«Командування так званої “7-ї окремої мотострілецької бригади” (Дебальцеве) заборонило доступ міжнародним спостерігачам місії ОБСЄ до районів, де обладнані опорні пункти з’єднання», - сказав Лисенко.
При цьому він нагадав, що це є грубим порушенням Мінських домовленостей.
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