Росія не згодна на місію ОБСЄ на кордоні до закріплення особливого статусу Донбасу

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив в ефірі одного з російських телеканалів, передає РБК-Україна.

"Про це ми ніколи не домовлялися", - сказав він, коментуючи можливість розміщення спостерігачів ОБСЄ на кордоні.

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"Українці хочуть цього (розміщення представників ОБСЄ на кордоні - Ред.) постійно, але їм багато разів пояснювали, що поки немає амністії, закону про особливий статус, який дійсно буде гарантувати додаткові права цих територіях, поки ці права в рамках особливого статусу не закріплені в Конституції України на постійній основі, важко розраховувати на те, що Донецьк і Луганськ погодяться "авансом" виконувати те, що Мінськими домовленостями має завершувати політичний процес, а не бути його попередньою умовою", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в ході телефонної розмови президент України Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

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Разом з тим, у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн заявили: "Відзначена важливість суворого дотримання режиму перемир'я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації", наголосивши, що РФ підтримує діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейської.

1 червня в Адміністрації президента України повідомили, що російська сторона дала згоду на розгортання озброєної поліцейської місії на Донбасі.

Наступного дня прес-секретар Путіна Пєсков спростував заяви про згоду Росії розгорнути поліцейську місію на Донбасі.