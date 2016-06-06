Бойовики не випускають жителів одного з окупованих сіл на Донбасі - ОБСЄ

Про це повідомили у прес-службі місії ОБСЄ, передає ЛІГА.net.

"У селі Новоолександрівка, що розташоване за 60 км на захід від Луганська, СММ поспілкувалася з кількома жителями, які поскаржилися на неможливість вільно в'їжджати і виїжджати із села. В основному їх турбує обмежена доступність продуктів харчування і медичних засобів", - зазначили в прес-службі.

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Зазначається, що йдеться про виїзд у бік Мар'ївки в північно-східному напрямку від Новоолександрівки.

Терористи на блокпосту, який розташований поблизу підконтрольного Мар'ївки сказали спостерігачам, що за рішенням так званого командира в'їзд в Новоалександровку, а також виїзд з неї були обмежені нібито з міркувань безпеки.

Більше вони не надали жодних пояснень.

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг наявності мін і снарядів, що не розірвалися, уздовж лінії зіткнення і бачила розтяжку на західній стороні дороги за 1,5 км на північ Новоолександрівки", - йдеться у звіті місії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Донецькій області ватажки терористів не пустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в райони, де влаштовані опорні пункти так званої "7-ї окремої мотострілкової бригади".