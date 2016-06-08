Ярош та Савченко випробували експериментальну зброю на Донбасі (фото)

Про це повідомляє прес-служба руху Дмитра Яроша "ДІЯ".

В ході поїздки Савченко випробувала на полігоні унікальну експериментальну зброю.

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«Надія Савченко відвідала бази 5-го і 8-го батальйонів УДА (Українська добровольча армія, раніше ДУК «Правий сектор»), зокрема, випробувала на полігоні унікальну експериментальну зброю... Існує поки що в єдиному екземплярі», - йдеться в повідомленні.

Ярош та Савченко обговорили майбутнє співробітництво з питань оборони, легалізації добровольців і звільнення українських полонених. Відзначається, що вони знайшли спільну мову.