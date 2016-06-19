Під Красногорівкою сили АТО знищили трьох бойовиків і поранили сімох - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Троє загиблих та ще п’ять отримали поранення з двох бандформувань так званої «ДНР» та двох угруповань так званої «ЛНР». Найбільші втрати зазнала так звана "100 окрема мотострілецька бригада" «ДНР» внаслідок невдалого штурму позицій сил АТО в районі Красногорівки", - сказав Мотузяник.

Він також зазначив, що, за даними ГУР, бойовики саме з цього підрозділу вчора напали на розвідувальний підрозділ свого ж бандформування, захопивши всю зброю, боєприпаси, бронежилети, харчі та пальне.