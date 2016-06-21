За добу в зоні АТО 2 військових загинули, 5 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє українських бійців загинули, ще п’ятеро військовослужбовців зазнали поранень», - сказав Мотузяник.

Нагадаємо, за 20 червня незаконні збройні формування на Донбасі 41 раз обстрілювали позиції Збройних сил України.