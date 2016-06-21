Ворожі диверсанти під прикриттям вогню мінометів атакували військових біля Авдіївки

З другої половини дня незаконні збройні формування активізувались по всій лінії розмежування та 41 раз обстріляли позиції ЗС України, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Донецькому напрямку зафіксовано 21 випадок ведення вогню. По опорних пунктах поблизу Авдіївки, Невельського та Новосілки ворог, окрім стрілецької зброї, ще застосував міномети калібру 120 мм, а по шахті Путилівська (Бутівка) та поблизу Верхньоторецька - 82 мм міномети. З кулеметів великого калібру гранатометів різних систем супротивник обстрілював укріплення неподалік Зайцевого та Майорська.

Окрім того, згідно з повідомлення, близько 19.00 поруч Авдіївки диверсійно-розвідувальна група противника у складі до 8 чоловік з напрямку Ясинуватої під прикриттям вогню 82 мм мінометів, здійснила спробу підійти до нашого опорного пункту. Відкривши вогонь на ураження українські бійці змусили диверсантів відійти.

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За даними прес-центру, на Маріупольському напрямку ворог 18 разів обстрілював позиції сил АТО поблизу Мар’їнки, Гранітного, Тарамчука та Гнутового з великокаліберних кулеметів та гранатометів, а неподалік Красногорівки з зенітної установки та мінометів калібру 82 та 120 мм. По укріпленнях у районі Широкиного, російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, озброєння БМП, 82 та 120 мм мінометів.

На Луганщині неподалік Щастя активно діяли ворожі снайпери.