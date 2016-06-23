Вантажівки 53-го російського "гумконвою" зайшли на територію України напівпорожніми - прикордонники

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Сьогодні російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою".

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"Наголошуємо, що переміщення так званого "гумконвою" відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Тому українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - заявили у ДПСУ.

За даними прикордонників, всього сьогодні в період з 7.10 до 7.55 через російський пункт пропуску "Донецьк" на в’їзд в Україну прослідувала колона із 45 автомобілів.

"У ході візуального огляду транспортних засобів було встановлено, що вантажівки нібито перевозили продукти харчування, медикаменти і будматеріали та прямували у напрямку Луганська. Також уже традиційно автівки слідували напівпорожніми", - наголосили прикордонники.