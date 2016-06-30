В СБУ розповіли про завдання захоплених під Маріуполем бойовиків

За письмовими свідченнями жителів Донбасу, вони приєдналися до терористів з метою заробити. Їм обіцяли зарплату в 15 тис. російських рублів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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«В одне з угруповань їх відібрав ватажок - громадянин РФ на прізвиську «Шаман». При «Шамані» постійно перебуває радник – російський кадровий військовий. Командир підрозділу, де знаходилися затримані, росіянин «Льоха Пітерський» - майор російської поліції, має досвід бойових дій в Чечні», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, згідно із завданням російських кураторів, поблизу н. п. Ленінське бойовики спостерігали за особовим складом, технікою і переміщенням підрозділів Збройних Сил України для підготовки провокацій проти української армії.

«Вони намагалися замінувати територію поблизу н. п. Широкіно протипіхотними мінами, які заборонені Женевською конвенцією, і мали наказ відкривати вогонь на поразку в разі викриття їх спостережного пункту», - додали в СБУ.

В рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник раніше назвав проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області.

«Встановлено імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пистряев, 1967 р., Олексій Толстолук, 1980 р., Юрій Зюмін, 1981 р., Віталій Шевельов, 1995 р. н., Антон Горбушко, 1978 р., Валентин Вантула, 1975 р., Роман Терновий, 1980 р., Руслан Ангілевский, 1988 р. н.», - сказав Мотузяник. За словами Мотузяника, бойовики належать до так званого 9-го окремого мотострілецькго полку морської піхоти, дислокованого в Новоазовську.