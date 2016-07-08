В ОБСЄ повідомили, що біля Широкиного та Комінтернового так багато не стріляли із вересня минулого року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

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«Минулого тижня ми були свідками дуже різкого збільшення кількості порушень і взагалі рівня насильницьких дій. І загальна кількість вибухів, які були зафіксовані нашою місією, втричі збільшилася в порівнянні з минулим тижнем і досягла більш ніж 3 тисяч випадків», - сказав він.

За його словами, ескалація чітко прослідковувалася вздовж лінії розмежування, вздовж лінії Світлодарськ – Дебальцеве.

Хуг уточнив, що уздовж дороги Світлодарськ-Дебальцеве зафіксовано 700% збільшення порушень режиму тиші, в порівнянні з минулим тижнем, на західній і північній околиці Горлівки зростання склало 60%.

Також, за його словами, 373 обстріли зафіксовано в районі Широкиного і Комінтернового – це найвищий показник з вересня минулого року.

Крім того, додав Хуг, найбільш гарячою точкою залишається трикутник Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт, там зафіксована третина всіх порушень режиму припинення вогню, зростання склало 80%.