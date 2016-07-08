В ОБСЄ повідомили, що біля Широкиного та Комінтернового так багато не стріляли із вересня минулого року
Кількість обстрілів в зоні АТО на Донбасі зросла втричі у порівнянні з минулим тижнем, гарячою точкою залишається трикутник Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
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«Минулого тижня ми були свідками дуже різкого збільшення кількості порушень і взагалі рівня насильницьких дій. І загальна кількість вибухів, які були зафіксовані нашою місією, втричі збільшилася в порівнянні з минулим тижнем і досягла більш ніж 3 тисяч випадків», - сказав він.
За його словами, ескалація чітко прослідковувалася вздовж лінії розмежування, вздовж лінії Світлодарськ – Дебальцеве.
Хуг уточнив, що уздовж дороги Світлодарськ-Дебальцеве зафіксовано 700% збільшення порушень режиму тиші, в порівнянні з минулим тижнем, на західній і північній околиці Горлівки зростання склало 60%.
Також, за його словами, 373 обстріли зафіксовано в районі Широкиного і Комінтернового – це найвищий показник з вересня минулого року.
Крім того, додав Хуг, найбільш гарячою точкою залишається трикутник Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт, там зафіксована третина всіх порушень режиму припинення вогню, зростання склало 80%.