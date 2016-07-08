У Раді прогнозують посилення бойових дій на Донбасі найближчим часом
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує посилення бойових дій на сході України найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
Парубій зауважив, що в цій ситуації було б доцільно, щоб парламент ухвалив рішення про продовження сесії до вересня з тим, щоб в будь-який момент можна було зібратися на засідання. В той же час він нагадав, що засідання ВР можна провести і за підписом 150 народних депутатів.
Парубій вважає, що доцільно сесію не закривати, оскільки необхідно, “щоб голова ВР в будь-який момент при необхідності в час, коли я передбачаю, а я наголошую, я передбачаю активізацію бойових дій на сході, щоб можна було зібрати парламент”.
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Він нагадав, що вчора рішення про продовження сесії не набрало необхідну кількість голосів у парламенті. “За тією інформацією, яку я маю, є високий ризик того, що в найближчі кілька місяців може бути активізація противника по двох напрямках. Воно пов'язано з тим, що відбуваються у США вибори, і вони відбуваються з багатьма кризовими моментами в Європі, і в мене є інформація, що в керівництві в Кремлі планується на цей період власне активізація дій по Україні — на зовнішньому фронті — мілітарна атака, а на внутрішньому фронті — це дестабілізація в Україні”, - наголосив Парубій.
За його словами, в такій ситуації важливо, щоб парламент “міг швидко і ефективно збиратися і давати відповіді на ті виклики, які будуть стояти перед нами”.
Він додав, що на наступному пленарному тижні ще раз запропонує народним депутатам продовжити нинішню сесію ВР до 6 вересня.