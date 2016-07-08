У Раді прогнозують посилення бойових дій на Донбасі найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Парубій зауважив, що в цій ситуації було б доцільно, щоб парламент ухвалив рішення про продовження сесії до вересня з тим, щоб в будь-який момент можна було зібратися на засідання. В той же час він нагадав, що засідання ВР можна провести і за підписом 150 народних депутатів.

Парубій вважає, що доцільно сесію не закривати, оскільки необхідно, “щоб голова ВР в будь-який момент при необхідності в час, коли я передбачаю, а я наголошую, я передбачаю активізацію бойових дій на сході, щоб можна було зібрати парламент”.

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Він нагадав, що вчора рішення про продовження сесії не набрало необхідну кількість голосів у парламенті. “За тією інформацією, яку я маю, є високий ризик того, що в найближчі кілька місяців може бути активізація противника по двох напрямках. Воно пов'язано з тим, що відбуваються у США вибори, і вони відбуваються з багатьма кризовими моментами в Європі, і в мене є інформація, що в керівництві в Кремлі планується на цей період власне активізація дій по Україні — на зовнішньому фронті — мілітарна атака, а на внутрішньому фронті — це дестабілізація в Україні”, - наголосив Парубій.

За його словами, в такій ситуації важливо, щоб парламент “міг швидко і ефективно збиратися і давати відповіді на ті виклики, які будуть стояти перед нами”.

Він додав, що на наступному пленарному тижні ще раз запропонує народним депутатам продовжити нинішню сесію ВР до 6 вересня.