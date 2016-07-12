Бойовики вночі обстріляли Торецьк: у поліції показали наслідки (фоторепортаж)

Вночі бойовики обстріляли житлові квартали Торецька. Фото наслідків у своєму Facebook оприлюднив голова Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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За його словами, потерпілих і поранених серед мирного населення немає.

Як повідомлялося, за добу бойовики 56 разів відкривали вогонь по підрозділам сил АТО. Зокрема, 23 рази на Донецькому, 25 на Маріупольському та 8 на Луганському напрямках.