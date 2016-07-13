Один з ватажків "ДНР" привіз до Мінська документи загиблого під Дебальцевим співака Сліпака
На зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську представник сепаратистського угруповання "ДНР" Денис Пушилін передав спеціальному представникові ОБСЄ Мартінові Сайдіку документи загиблого на Донбасі українського бійця, оперного співака Василя Сліпака.
Сайдік не зміг пояснити, звідки в Пушиліна ці документи, і порадив звертатися до нього самого, передає "Радіо Свобода".
Раніше донецькі сепаратисти публікували фотографії документів Сліпака і заявляли, що знайшли їх у кишенях бронежилета, що був залишений на місці смертельного поранення бійця.
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Нагадаємо, співак Сліпак загинув під час атаки з боку Дебальцевого біля селища Луганське.
Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.