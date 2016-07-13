Один з ватажків "ДНР" привіз до Мінська документи загиблого під Дебальцевим співака Сліпака

Сайдік не зміг пояснити, звідки в Пушиліна ці документи, і порадив звертатися до нього самого, передає "Радіо Свобода".

Раніше донецькі сепаратисти публікували фотографії документів Сліпака і заявляли, що знайшли їх у кишенях бронежилета, що був залишений на місці смертельного поранення бійця.

Читайте такожЖурналіст детально описав бій під Дебальцевим, в якому загинув оперний співак Сліпак

Нагадаємо, співак Сліпак загинув під час атаки з боку Дебальцевого біля селища Луганське.

Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.