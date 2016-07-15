Військові збиватимуть усі безпілотники в зоні проведення "Літньої грози"

Про це повідомили у Генштабі України на Facebook-сторінці.

"Інформуємо: у районі проведення навчань над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, Генштаб попереджає, що особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.

Раніше в українській розвідці прогнозували збільшення в подальшому використання бойовиками безпілотних літальних апаратів для бомбардування позицій сил АТО у зв’язку з розробкою у Москві нового ударного безпілотника.