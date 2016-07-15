Військові збиватимуть усі безпілотники в зоні проведення "Літньої грози"
14:47, 15 липня 2016Війна
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У Збройних Силах України тривають масштабні командно-штабні навчання "Літня гроза-2016", під час проведення яких вони застерігають не використовувати безпілотники.
REUTERS
Про це повідомили у Генштабі України на Facebook-сторінці.
"Інформуємо: у районі проведення навчань над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті", - зазначається у повідомленні.
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Крім того, Генштаб попереджає, що особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.
Раніше в українській розвідці прогнозували збільшення в подальшому використання бойовиками безпілотних літальних апаратів для бомбардування позицій сил АТО у зв’язку з розробкою у Москві нового ударного безпілотника.
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