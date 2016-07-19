Бойовики включили у списки для обміну півсотні злочинців, засуджених іще до початку АТО – Безсмертний

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Роман Безсмертний сьогодні під час круглого столу в Києві.

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«Був такий випадок: ми чомусь спізнювалися на засідання підгрупи і ось ми вриваємося в приміщення, де пан Гризлов (представник Росії в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, про який говорили, що він зсуне з місця ситуацію, інструктує представників з Луганська і Донецька, що треба українцям говорити», - розповів Безсмертний.

«Тому місце їх (представників ОРДО і ОРЛО) – 0,0 з точки зору технології самого процесу», - додав він.

«Швидше в Донецьку і Луганську відбудеться Майдан і все це змете до біса, ніж росіяни в переговорному процесі відкриють кватирку, бо в ту кватирку влетить протяг, який розірве там все на шматки», - вважає екс-представник України в політичній підгрупі.

«Треба дивитися цілісно, у тому числі по тому списку обміну незаконно утримуваних осіб, де з того боку представлено понад півсотні кримінальних злочинців, які були засуджені до початку війни», - заявив Безсмертний.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що бойовики відмовилися від запропонованої українською стороною схеми обміну заручниками і вимагають обміну «всіх на всіх» за «фантасмагоричним» списком.