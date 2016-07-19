Бойовики відкинули українську схему обміну заручниками, надали "фантасмагоричний список" з 600 осіб - Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

"Зранку від ОБСЄ отримала листа, в якому міститься відповідь ОРДО і їхнього так званого "уповноваженого" щодо всіх наших пропозицій зі звільнення заручників. ОРДО пише, що у відповідь на пропозицію української сторони щодо звільнення 25 заручників, готовності передати їм 50 людей, яких вони ж запитували, у відповідь на всі наші пропозицііі передати їм 8 "саперів", аби звільнити наших заручників, вони відмовляються", - розповіла вона.

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Крім того, за словами Геращенко, вони вимагають звільнення "всіх на всіх", подаючи при цьому "фантасмагоричний список з 600 людей, половини з якого просто не існує".

Також представник у гуманітарній підгрупі заявила, що на всі заклики до логіки, гуманізму та реалістичності українська сторона отримує відмову.

"Це і є тероризм. І всі причетні до такого знущання над українськими заручниками - справжні сомалійські пірати з георгіївськими стрічками", - підсумувала Геращенко.

Як писала Геращенко, за останніми уточненими даними від СБУ, нині на окупованих територіях перебуває 108 українських заручників і ще 10 за ґратами в Росії.