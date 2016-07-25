Диверсанти атакували сили АТО зі зброєю РФ: штаб назвав імена знищених під Новозванівкою російських військових (фото)

Про це заявив під час прес-конференції начальник прес-центру штабу АТО полковник Валентин Буряченко, передає Inforesist.

Всього під час зіткнення з ДРГ бойовиків українськими військовими було вилучено 24 найменування зброї і боєприпасів, предметів і спорядження російського виробництва.

"Ось міна МОН. Там є маркування заводу — №15, партія — 31, в Україні та в інших країнах ці міни не проводилися. Ми також можемо бачити, що демонструє ця розвантаження. Чітко видно завод, який її виробляє завод РФ", — прокоментував полковник.

Він додав, що Росія оновлює свої склади, "а стару зброю, боєприпаси через ці "гумконвої" передає в користування на окуповані території".

"За попередньою інформацією від СБУ, двоє загиблих — це бойовики з позивними "Лом" і "Тихий". "Лом" — це Ломов Олександр Олександрович, проходив службу на посаді командира розвідувального підрозділу 15 батальйону територіальної оборони "СРСР-Брянка". Наразі 15 стрілецький батальйон 6 окремого механізованого корпусу 2 армійського корпусу Центру територіальних військ ЗС РФ", — заявив начальник прес-центру штабу АТО.

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Другий убитий ворожий диверсант — "Тихий", справжнє ПІБ — Колосовський Олексій Григорович, також зі складу зазначеного підрозділу.

За словами Буряченка, цей розвідпідрозділ налічує близько 10 осіб, здійснює диверсійні акції в межах н. п. Золоте Луганської області. 15 батальйон територіальної оборони "СРСР-Брянка" був сформований у місті Брянка, пункт постійної дислокації — місто Первомайськ. Чисельність особового складу становить близько 260 осіб. Бойовики цього підрозділу брали участь у боях під Дебальцевим, Брянкою, Щастям і Стахановим.

Раніше УНІАН повідомляв, що у диверсантів, які напали на спостережний пункт Збройних сил України поблизу селища Новозванівка Попаснянського району Луганської області, виявлено російську зброю.