Ситуація на Донбасі: бойовики сьогодні 23 рази відкривали вогонь по силах АТО

В районі проведення АТО російські окупаційні війська сьогодні 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільш складною ситуація залишається на Донецькому напрямку, на який прийшлося 16 з 23 ворожих обстрілів. Із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював наші укріплення в районі Авдіївки. Шахту «Бутівка Донецька» противник обстрілював з АГС та стрілецької зброї. Також гаряче було у Троїцькому та Верхньоторецькому», - йдеться в повідомленні.

На Світлодарській дузі працював ворожий снайпер та БМП. Біля селища Нижнє Лозове для провокацій ворог також застосував броньовану машину піхоти.

На Маріупольському напрямку було неспокійно у Водяному та Мар’їнці. Там бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, інформують у штабі.

На Луганщині з опівночі та впродовж дня зберігалося відносне затишшя, лише у Лопаскиному зафіксовано гранатометний вогонь.