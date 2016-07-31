Доба у зоні АТО минула без втрат серед українських військових, є поранені
12:58, 31 липня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції четверо українських військових отримали поранення.
За добу в зоні АТО четверо українських військових отримали поранення / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, четверо отримали поранення», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
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