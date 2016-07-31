Доба у зоні АТО минула без втрат серед українських військових, є поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, четверо отримали поранення», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.