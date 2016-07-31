Доба у зоні АТО минула без втрат серед українських військових, є поранені

12:58, 31 липня 2016
Війна
314 0

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції четверо українських військових отримали поранення.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, четверо отримали поранення», - сказав він.

Читайте такожУкраїнські військові розповіли, як бойовики стратегічно втратили Зайцеве (відео)

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter