За місяць на передовій реанімобіль врятував життя двох військових - волонтери "Повернись живим"

Гроші на автівку, а це 256 224,60 грн, збирали в рамках спільного проекту благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» та «Укрпошти».

За зібрані кошти ініціатори акції придбали реанімобіль Renauit Naster Win для бійців 23-го батальйону 56-ї бригади, які воюють поблизу Маріуполя.

"Він повністю оснащений необхідними приладами, які дають змогу евакуювати пораненого бійця з максимально наданою йому медичною допомогою" - зазначили волонтери на сторінці у Facebook.

Водій-санітар Сергій Саутін, якому пощастило отримати у користування реанімобіль, повідомив, що лише за місяць йому вдалося вчасно вивезти двох бійців з під обстрілів.

"Швидка і дуже зручна машина. Такої техніки не бачили і навряд чи побачимо, бо зазвичай до нас потрапляють машини, які потрібно давно списувати з балансу. Ми безмежно вдячні за допомогу українцям", - наголосив він.

За словами Андрія Снитко, начальника медичного сектору М, на сьогодні загальна потреба в автомобільній техніці для евакуації поранених лише сектору М складає 30 одиниць.

Збір коштів на реанімобіль проходив в рамках акції «напиши солдату», завдяки якому жителі Київської та Донецької областей мали змогу не тільки надіслати поштою щирі слова підтримки та вдячності українським військовим, але і зробити благодійний внесок, придбавши одну з трьох унікальних листівок. На листівках організатори проекту зобразили те, що солдати на фронті вважають оберегами: відбитки дитячих рук, сплетений жовто-блакитний браслет і традиційну українську вишивку. Протягом проекту українці придбали 32 тисячі благодійних листівок і показали свою небайдужість до проблем країни.

Довідка. Міжнародний благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим" допомагає купувати спеціальне військове обладнання (тепловізори, прилади нічного бачення, далекоміри, рації і т.п.), ремонтувати техніку, впроваджувати системні програмні рішення та навчальні програми для військових фахівців та підрозділів, які знаходяться в зоні максимальної небезпеки на передовій. Фонд має відкриту публічну бухгалтерію. Допомогти проекту можна перейшовши за посиланням, або перерахувавши кошти на картку ПриватБанку 5457 0822 3299 9685 (Дейнега Віталій – засновник фонду).