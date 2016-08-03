Впродовж дня бойовики 11 разів обстріляли українських військових - штаб АТО
Впродовж дня контрольовані Росією бойовики на Донбасі 11 разів обстріляли позиції українських військових.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості. Водночас противник переважно дотримується тактично мінімальної кількості обстрілів позицій сил АТО в світлий час доби. Впродовж дня зафіксовано 11 випадків відкриття вогню по українських позиціях на Донеччині", - стверджується у повідомленні.
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Зокрема, у штабі зауважили, що на Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 120 та 82 мм мінометів та гранатометів потрапили українські воїни в Авдіївці та Майорську. З великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Невельському та Троїцькому.
На Маріупольському напрямку терористи обстріляли опорні пункти сил АТО в Красногорівці. В Талаківці вони застосували міномети 82 мм калібру, а у Старогнатівці - стрілецьку зброю. В Широкиному та Мар’їнці сьогодні зберігався відносний спокій.
На Луганщині, повідомляє штаб АТО, протягом дня тривало затишшя.
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-офіцер української сторони Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню Вадим Бакай повідомив, що російська сторона СЦКК вперше підтвердила обстріли з боку незаконних збройних формувань.