Російська сторона СЦКК вперше почала підтверджувати обстріли з боку терористів - українська сторона

Про це на сторінці прес-центру штабу АТО повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Вадим Бакай.

Українська сторона СЦКК наголошує, що ситуація на лінії розмежування сторін залишається напруженою.

«Разом з тим, слід відзначити, що російські спостерігачі, які знаходяться у групах спостереження, вперше почали підтверджувати факти обстрілів з боку незаконних збройних формувань ОРДО/ОРЛО, у тому числі й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння: 152-міліметрової ствольної артилерії та 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів. До вчорашнього дня вони цього принципово не робили», - йдеться в повідомленні.

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Найімовірніше, зазначають у прес-центрі АТО, «причиною зміни їхнього ставлення є те, що члени незаконних збройних формувань псевдореспублік вже настільки «дістали» всіх своїми протиправними діями, в тому числі й спостерігачів російської сторони СЦКК, що останні почали підтверджувати порушення «режиму тиші» з боку незаконних збройних формувань».

Крім того, в результаті перевірки українською стороною СЦКК інформації щодо обстрілу з 152-міліметрових гармат 2 серпня окупованої Кадіївки (Стаханова) встановлено, що такого обстрілу з боку Збройних сил України не було.

У штабі АТО сподіваються, що матеріали щодо цього випадку найближчим часом знайдуть своє відображення і в офіційному звіті місії ОБСЄ в Україні.