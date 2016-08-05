У Зайцевому міна бойовиків зруйнувала житловий будинок - штаб АТО

Про це повідомив прес-офіцер української сторони у Спільному центрі з контролю та координації, підполковник Вадим Бакай, йдеться на офіційній сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Черговий обстріл Зайцевого з боку незаконних збройних формувань ОРДО наробив чимало лиха на вулиці Мануільського. Так, на одному подвір’ї уламками від 82-мм міни вбито теля великої рогатої худоби. У іншому – прямим влучанням 120-мм міна вщент зруйнувала житловий будинок. Тепер ця родина практично залишилася просто неба. На щастя, у цей момент у помешканні нікого не було", - заявив Бакай.

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За його словами, сьогодні на прохання представників місцевої влади військовослужбовці української сторони СЦКК прибули на місце руйнувань і здійснили фотофіксацію факту порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків із використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Прес-офіцер повідомив, що документи про цей випадок будуть передані представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.