Українська сторона не причетна до замаху на Плотницького - речник АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента Олександр Мотузяник.

"Українська сторона не причетна до цього замаху. По-перше. По-друге, це ніяк не вирішить питання (існування) так званої "ЛНР", - сказав Мотузяник.

Він нагадав, що на захоплених бойовиками територіях між їхніми ватажками неодноразово виникали якісь протиріччя, наслідком яких ставали замовні вбивства. "Тому це боротьба за владу, фінансові потоки тощо. Методи у них не міняються. Це - внутрішні чвари", - наголосив Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький перебуває у лікарні у важкому стані через вибух автомобіля. При цьому він заявив про причетність "українських диверсантів" до замаху.

За повідомленням російських ЗМІ, вибух стався вранці в Луганську. Пізніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив інформацію про замах Плотницького.