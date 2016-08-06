У СБУ підтвердили інформацію про замах на ватажка "ЛНР" Плотницького

Про це Тандит повідомив в ефірі "112 Україна".

«Через свої закриті канали я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, ми говоримо про те, що був замах на Ігоря Венедиктовича Плотницького - громадянина України, який сьогодні отримав поранення», - зазначив він.

«Можу сказати, що це лише підтвердження того, що там (на непідконтрольній Україні території Донбасу - УНІАН) постійно все неспокійно, йде боротьба за владу, грошові потоки, і вони ділять між собою ці канали", - додав Тандит.

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За його словами, Плотницький перебуває у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький перебуває у лікарні у важкому стані через вибух автомобіля.

Російські ЗМІ повідомляли, що вибух стався вранці в Луганську.