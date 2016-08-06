У СБУ підтвердили інформацію про замах на ватажка "ЛНР" Плотницького
Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит підтвердив інформацію про замах на ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького.
Про це Тандит повідомив в ефірі "112 Україна".
«Через свої закриті канали я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, ми говоримо про те, що був замах на Ігоря Венедиктовича Плотницького - громадянина України, який сьогодні отримав поранення», - зазначив він.
«Можу сказати, що це лише підтвердження того, що там (на непідконтрольній Україні території Донбасу - УНІАН) постійно все неспокійно, йде боротьба за владу, грошові потоки, і вони ділять між собою ці канали", - додав Тандит.
Читайте такожГолова СБУ спрогнозував "зачистку" ватажків бойовиків Захарченка та Плотницького
За його словами, Плотницький перебуває у важкому стані.
Як повідомляв УНІАН, раніше колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький перебуває у лікарні у важкому стані через вибух автомобіля.
Російські ЗМІ повідомляли, що вибух стався вранці в Луганську.