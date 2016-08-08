Протягом дня російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Авдіївки та Троїцького, де застосував міномети 82 та 120 калібру. Захисників Кам’янки супротивник поливав кулеметним вогнем. На Світлодарській дузі з гранатометів ворог обстріляв селище Луганське», - зазначається в повідомленні.

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І в штабі АТО додають, що «на Маріупольському напрямку біля 6-ї години ранку під нищівний вогонь артилерії потрапили наші воїни у Широкиному. Крім цього, окупанти у Широкиному та Водяному вели вогонь зі 120 мм мінометів. Збройні провокації з використанням стрілецької зброї тривали у Старогнатівці».

З 7 до 12-ї години ранку ворог дотримувався режиму тиші. Після чого поновив вогонь у на обох напрямках, застосувавши у Гнутовому гранатомети та стрілецьку зброю, а в районі Авдіївки міномети 82 калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганщині протягом дня було спокійно, підкреслюється в повідомленні.