Бойовики обстріляли два локомотиви у зоні АТО

Як повідомили УНІАН в ПАТ «Укрзалізниця», у результаті розриву снаряду на відстані 25 метрів від рухомого складу в локомотивах вибито вікна та пошкоджено гальмівну систему.

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«Локомотивні бригади евакуйовано, на щастя, люди не постраждали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залізничникам у зоні проведення АТО доводиться працювати у вкрай складних та небезпечних умовах, проте підприємство разом із Міненерговугілля продовжує виконувати першочергове доручення уряду щодо забезпечення постачання енергетичного вугілля (антрацитової групи) тепловим електростанціям.