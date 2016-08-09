Бойовики обстріляли два локомотиви у зоні АТО
17:14, 09 серпня 2016Війна
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Учора, 8 серпня, о 19:00 на станції Скотувата Донецької області бойовики обстріляли два локомотиви вантажного поїзда.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в ПАТ «Укрзалізниця», у результаті розриву снаряду на відстані 25 метрів від рухомого складу в локомотивах вибито вікна та пошкоджено гальмівну систему.
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«Локомотивні бригади евакуйовано, на щастя, люди не постраждали», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що залізничникам у зоні проведення АТО доводиться працювати у вкрай складних та небезпечних умовах, проте підприємство разом із Міненерговугілля продовжує виконувати першочергове доручення уряду щодо забезпечення постачання енергетичного вугілля (антрацитової групи) тепловим електростанціям.
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