Генштаб про можливість наступу Росії: ми не очікуємо, але приводів для заспокоєння немає

Про це заявив керівник прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами , у супротивника є лише тактичні сили, завдання яких тримати в напруженні українських військових.

«Фактично на сьогодні ми не очікуємо наступу на сході нашої країни з боку Росії, але приводів для заспокоєння немає, тому що російсько-терористичні війська постійно ведуть обстріли не лише позицій ЗСУ, але й населених пунктів, розташованих в районі АТО», – зазначив Владислав Селезньов.

За його даними, на Донбасі українській армії протидіє тридцятитисячне угруповання бойовиків, керують якими кадрові російські військові.

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«Якщо ми говоримо про Донбас, то це близько 30 тисяч – це особовий склад першого і другого армійських корпусів збройних сил Російської Федерації. Всі керівні посади, від командира корпусу і завершуючи рівнем командира роти, командира взводу, обіймають кадрові російські військові», – сказав Владислав Селезньов.

У Криму, за даними представника Генштабу ЗСУ, перебуває близько 30 тисяч російський військових. Останні переміщення військової техніки на півострові Владислав Селезньов пов’язує з навчанням росіян і підготовкою до наймасштабніших цьогорічних військових навчань «Північний Кавказ-2016», які мають відбутися у вересні цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, нібито підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».

Президент Росії Володимир Путін прокоментував "загибель" російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо».