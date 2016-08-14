В АП пояснили, що передбачає наказ Порошенка про підвищену боєготовність

Про це він розповів в ефірі 112 Україна.

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"Всі заходи не є відкритими, проте у першу чергу можу сказати, що це посилення передових підрозділів, поліпшення ведення спостереження і розвідки, і безумовно посилення наших підрозділів, які зосереджені вздовж адмінлінії між Херсонською областю та Кримом, і також підрозділів у зоні АТО", - пояснив Мотузяник.

Він також зазначив, що "небезпека широкомасштабного військового вторгнення існує вже не один рік".

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