В АП пояснили, що передбачає наказ Порошенка про підвищену боєготовність
01:31, 14 серпня 2016Війна
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Спікер Адміністрації президента Олександр Мотузяник у коментарі пояснив, які заходи передбачені указом Петра Порошенка про посилення бойової готовності через напружену ситуацію в Криму.
Це посилення передових підрозділів, спостереження і розвідки / Фото УНІАН
Про це він розповів в ефірі 112 Україна.
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"Всі заходи не є відкритими, проте у першу чергу можу сказати, що це посилення передових підрозділів, поліпшення ведення спостереження і розвідки, і безумовно посилення наших підрозділів, які зосереджені вздовж адмінлінії між Херсонською областю та Кримом, і також підрозділів у зоні АТО", - пояснив Мотузяник.
Він також зазначив, що "небезпека широкомасштабного військового вторгнення існує вже не один рік".
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