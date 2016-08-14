Ситуація на адмінкордоні з Кримом лишається напруженою – прикордонники

Про це в ефірі «112 Україна» повідомив керівник прес-служби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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«Ситуація лишається контрольованою, хоча і є напруженою. Однак усі контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють у штатному режимі. Ми протягом вчорашнього дня і сьогодні зранку не фіксували переміщення поблизу адмінлінії техніки окупантів, а також не фіксувались прольоти їхньої авіації, а також безпілотних літальних апаратів», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Наступного дня глава держави доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи Збройних сил України в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.