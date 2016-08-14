Ситуація в зоні АТО неспокійна, у Попасній бойовики посеред дня били з важкої артилерії – штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зокрема, на Донецькому напрямку, порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били по укріпленнях Збройних сил України в районі Авдіївки. Автоматичні станкові гранатомети ворог застосував у Майорську. У Верхньоторецькому двічі проявив себе снайпер.

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На Маріупольському напрямку у Мар’їнці та Талаківці ворожий вогонь відкривався зі 120 мм мінометів та кулеметів великого калібру, а по позиціях у Гнутовому та Широкиному противник застосував ручні протитанкові гранатомети. В районі Красногорівки провокації тривали з використанням стрілецької зброї.

«На Луганщині супротивник знахабніло порушив режим тиші, серед білого дня застосувавши вогонь важкої артилерії та 120 мм мінометів у Попасній. Обстріли з мінометів 82 мм калібру та великокаліберних кулеметів тривали протягом дня в Новоалександрівці. В Новозванівці та Кримському окупанти вели здебільшого гранатометний вогонь», - повідомили у штабі АТО.