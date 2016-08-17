На Донеччині поліція затримали бойовика "ДНР"

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"У березні 2014 року 39-річний житель Слов’янська приїхав до Донецька, аби підтримати "руський мир". Близько місяця він "служив" в Донецьку, а в квітні, коли бойовики планували захопити міста на півночі Донеччини, був відряджений в рідне місто Слов’янськ", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовика, який вчинив теракт на блокпосту під Маріуполем, судитимуть заочно - ГПУ

Там під його керівництвом будували блокпости бойовиків в центрі міста, проводили незаконний огляд автотранспорту і громадян, а також виготовлювали "коктейлі Молотова". У разі наближення Збройних сил України, він разом із іншими бойовиками мав кидати "коктейлі" у людей.

"Після звільнення міста від терористів він поїхав до РФ, де довго переховувався. Проте працевлаштуватися чоловік не зміг, і коли всі засоби для існування закінчилися, вирішив повернутися до рідного міста, де продовжив ретельно ховатися. У результаті слідчо-оперативних дій він був затриманий поліцейськими", - розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.