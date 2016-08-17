На Донеччині поліція затримали бойовика "ДНР"
Поліція Донецької області затримала мешканця Слов'янська на прізвисько "Склярик", який входив до угруповання "ДНР".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
"У березні 2014 року 39-річний житель Слов’янська приїхав до Донецька, аби підтримати "руський мир". Близько місяця він "служив" в Донецьку, а в квітні, коли бойовики планували захопити міста на півночі Донеччини, був відряджений в рідне місто Слов’янськ", - йдеться в повідомленні.
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Там під його керівництвом будували блокпости бойовиків в центрі міста, проводили незаконний огляд автотранспорту і громадян, а також виготовлювали "коктейлі Молотова". У разі наближення Збройних сил України, він разом із іншими бойовиками мав кидати "коктейлі" у людей.
"Після звільнення міста від терористів він поїхав до РФ, де довго переховувався. Проте працевлаштуватися чоловік не зміг, і коли всі засоби для існування закінчилися, вирішив повернутися до рідного міста, де продовжив ретельно ховатися. У результаті слідчо-оперативних дій він був затриманий поліцейськими", - розповіли в поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.