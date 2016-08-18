Росія поставила бойовикам на Донбас чергову партію танків і боєприпасів – розвідка

11:51, 18 серпня 2016
Війна
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Російська Федерація продовжує постачати бойовикам на окупованому Донбасі танки, боєприпаси та мастильні матеріали.

REUTERS

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

За даними розвідки, з території РФ продовжується постачання військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів.

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Зокрема, після ремонту на території Росії до Луганська прибуло п’ять танків Т-72 (на тралах). Також до Свердловська прибули залізничні платформи з трьома танками Т-64 та два вагони з боєприпасами, йдеться в повідомленні.

До Харцизька прибули залізничні платформи з чотирма вантажними автомобілями, три цистерни з паливно-мастильними матеріалами (150 тонн) та два вагони з боєприпасами.

"З метою підтримання бойового духу, що на цей час значно занепав, та належного рівня бойової підготовки, вище воєнно-політичне керівництво Росії залучило кращі танкові екіпажі російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України до участі в улюбленому ігрищі Сергія Шойгу (міністра оборони РФ) – армійському конкурсі “Танковий біатлон-2016”", - зазначається у повідомленні.

Так, з 18 серпня на полігоні “Торез” розпочинається фінальний етап “танкового біатлону” 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ.

Окрім того, за даними ГУР, противник продовжує ведення розвідки українських сил АТО.

Зокрема, зафіксовано перебування розвідувальних груп у районах населених пунктів Глибоке, Комишувате (Мангушський район) та Паннівка (Нікольський район) Донецької області. Бойовики проводять розвідку десантнодоступних ділянок узбережжя Азовського моря.

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