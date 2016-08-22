Бойовики зі ствольної артилерії обстріляли село Солодке Донецької області

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Спостережна група української сторони СЦКК провела заходи щодо документування порушення режиму припинення вогню та застосування заборонених Мінськими домовленостями озброєння з боку НЗФ ОРДО у зазначеному населеному пункті", - зазначається у повідомленні.

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Під час огляду місцевості українські спостерігачі зафіксували факт розриву 122-мм артилерійського снаряду на одному подвір’ї по вулиці Ветеранів. Внаслідок потужного вибуху осколками пошкоджено стіни житлового будинку, вікна, розбито скло, а також руйнувань зазнав дах та частина підсобної господарчої будівлі.

А на околиці Солодкого виявлено 11 вибухів артилерійських боєприпасів. При чому, деякі воронки були значно більшими за інші. Спостерігачі припускають, що тут розривалися значно потужніші боєприпаси. Проте рештків боєприпасів, які б свідчили про вид зброї, знайти не вдалося. Внаслідок цього обстрілу постраждали сільськогосподарські угіддя та поверхня закультивованого поля.

Серед мирних мешканців ніхто не постраждав.

"Всі ці факти порушень Мінських домовленостей задокументовані спостерігачами української сторони СЦКК та матеріали передані представникам СММ ОБСЄ в Україні", підсумували в прес-центрі.