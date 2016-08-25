Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", людей евакуйовано

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби - речник відомства Олег Слободян.

За його словами, близько 19:30 з боку тимчасово непідконтрольного селища Олександрівка окупанти обстріляли КПВВ "Мар'їнка", використовуючи 80-мм міномети.

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За його словами, бойовики випустили більше 10 снарядів, які лягли в кількох десятках метрів від службових приміщень.

"В цей час на КПВВ ще перебували люди. Прикордонники змушені були їх евакуювати та призупинити пропуск осіб і транспортних засобів", - додав Слободян.

Він наголосив, що це вже не перший випадок, коли бойовики обстрілюють позиції українських силовиків біля КПВВ в той час, коли ще не завершився пропуск.