Авдіївка під ворожим прицілом: бойовики гатять з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За добу було зафіксовано 14 випадків порушення режиму тиші на Донецькому, 10 – на Маріупольському та 1 – на Луганському напрямках.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог вів вогонь із 120 – мм мінометів по позиціях українських військових в Авдіївці. Окрім того, Авдіївку обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а позиції у Верхньоторецькому - зі стрілецької зброї.

По Зайцевому бойовики били з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, також зафіксовано снайперську активність.

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На Маріупольскому напрямку терористи застосували стрілецьку зброю у Мар'їнці, у Новотроїцькому, у Старогнатівці та Богданівці. Також по Старогнатівці бойовики били з мінометів 82–го калібру, а по Павлополю – з автоматичних танкових гранатометів.

"У Широкиному бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, також активізувався снайпер. На Луганському напрямку супротивник вів вогонь з стрілецької зброї по Станиці Луганській", - зазначили у штабі.