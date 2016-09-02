"На мушці у бойовиків": спостерігачі ОБСЄ знову опинились під прицілом "ДНРівців"

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Twitter.

«Спостерігачів СММ ОБСЄ тримали під прицілом члени «ДНР» у Соснівському о 9.50», - заявили у місії.

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Представники місії назвали цей інцидент порушенням Мінських угод. Патруль ОБСЄ виїхав з місця пригоди у безпечне місце.

Як повідомляв УНІАН, на блокпосту у підконтрольному "ДНР" с. Лукове (72 км на південь від Донецька) 22 серпня п'яні бойовики тримали під прицілом спостерігачів ОБСЄ, шукаючи "шпигунів".

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Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/war/1483409-v-obse-rozpovili-yak-pyani-boyoviki-trimali-pid-pritsilom-sposterigachiv-shukayuchi-shpiguniv.html